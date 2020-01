Kirghizistan: 14 tonnellate di oro esportate in Cina nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kirghizistan ha esportato 14 tonnellate di oro in Cina nel corso del 2019. Lo hanno riferito i rappresentanti del Servizio doganale statale kirghizo nel corso di una riunione della Commissione parlamentare su combustibile, complesso energetico e uso del sottosuolo. Secondo le autorità, il 71 per cento del minerale d'oro estratto nel paese viene trasportato in Cina. In totale, nella Repubblica del Kirghizistan sono state rilasciate 2.435 licenze per operazioni di estrazione mineraria, 469 delle quali per l'esplorazione dell'oro e 104 per l'estrazione del metallo prezioso.(Res)