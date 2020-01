Cina: Capodanno lunare, viaggi passeggeri in calo del 68,3 per cento su base annua

- I viaggi passeggeri effettuati per via ferroviaria, autostrade, vie navigabili e aereo in Cina sono ammontati a 16,267 milioni il 27 gennaio, il terzo giorno del nuovo anno lunare, in calo del 68,3 per cento rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso. Lo ha dichiarato il ministero dei Trasporti cinese. Il dato include 3,463 milioni di viaggi in treno, 11,46 milioni di viaggi su strada, 283.700 viaggi in nave e 1,06 milioni di viaggi aerei. Il numero di viaggi giornalieri dei passeggeri ha iniziato a calare dal 23 gennaio. Le statistiche del ministero mostrano che il numero totale è diminuito rispettivamente dello 0,1 e del 2,5 per cento il 23 e 24 gennaio scorsi. Il calo è divenuto più marcato dal 26 gennaio. Un totale di 17.596 milioni di viaggi passeggeri sono stati effettuati il 26 gennaio con un calo del 63,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per contenere la diffusione del nuovo coronavirus, il settore ferroviario ha anche ridotto i servizi di treni passeggeri. Città come Pechino, Chongqing, Zhejiang, Jiangsu e altre hanno sospeso i servizi di autobus interprovinciali.(Cip)