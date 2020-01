Imprese: Apple segna fatturato record grazie a ripresa mercato cinese

- Il fatturato di Apple ha toccato un nuovo record positivo nel quarto trimestre 2019, grazie alla ripresa delle vendite degli iPhone sul mercato cinese, che erano in calo dal 2018. L’aumento delle vendite superiore alle attese potrebbe però scontrarsi a breve con gli effetti dell’epidemia di coronavirus in corso in Cina, che potrebbe influire sulle vendite del colosso di Cupertino già nei prossimi mesi. Apple ha registrato vendite per 91,82 miliardi di dollari tra ottobre e dicembre, il primo trimestre dell’anno fiscale 2020 dell’azienda. La regione della Grande Cina, che include anche Hong Kong e Taiwan, ha contribuito in misura determinante al dato complessivo: le vendite nelal regione sono aumentate del 3 per cento su base annua, a 13,58 miliardi di dollari. Le vendite di iPhone, in particolare, sono tornate a crescere dopo quattro cali trimestrali consecutivi, a 55,96 miliardi di dollari (più 8 per cento). (Was)