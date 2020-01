Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 29 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1768m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tese correnti occidentali determinano una giornata in prevalenza soleggiata sul Nord Ovest; nubi si addossano lungo i crinali alpini dove sono attese delle nevicate, più consistenti in Val d'Aosta e in genere oltre i 1300-1400m; clima mite sul Piemonte occidentale per venti di caduta con massime fino a 14-15°C. Venti moderati/tesi da Ovest in quota e sul Ligure, mare mosso o molto mosso. (Rpi)