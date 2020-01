Kosovo: proseguono senza svolte i negoziati sulla formazione del governo

- Il Movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) hanno proseguito nel fine settimana i negoziati per la formazione del nuovo governo, senza tuttavia raggiungere progressi significativi. Fonti citate dall'emittente televisiva "Rtk" riferiscono che i due partiti vincitori delle ultime elezioni potrebbero raggiungere un accordo all'inizio di questa settimana, se la maggioranza dell'Ldk sosterrà la linea proposta dal vice leader Vjosa Osmani per sciogliere l'attuale stallo rinunciando al posto di presidente dal parlamento in cambio della guida del ministero degli Esteri. Il Vetevendosje, secondo la stampa di Pristina, avrebbe concordato su tale possibilità mentre le utile resistenza sarebbero quelle interne all'Ldk da parte di chi insiste nel pretendere la scelta del presidente del parlamento. Fonti dei due partiti hanno concordato che i leader di Vetevendosje e Ldk, Albin Kurti e Isa Mustafa, hanno avuto un incontro nel fine settimana. Non è chiaro tuttavia se hanno già in programma un nuovo incontro in questi giorni. (segue) (Kop)