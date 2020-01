Serbia-Kosovo: Djuric, attendiamo risultati concreti da colloquio con ambasciatore Grenell (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha detto di non accettare il paragone fra la decisione di Pristina di imporre dazi del 100 per cento e l'attività di lobby condotta da Belgrado contro il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. La Serbia, ha detto Vucic, "ha un'altra posizione" rispetto agli Stati Uniti e alle autorità di Pristina circa il riconoscimento del Kosovo. "Loro vogliono che questa indipendenza sia riconosciuta, noi non lo vogliamo", ha detto il capo dello Stato serbo precisando che i dazi sono stati introdotti da Pristina "senza nessuna ragione". La Serbia, ha infine osservato Vucic, è disponibile a raggiungere una soluzione di compromesso e ad aiutare la popolazione serba in Kosovo discutendo di ogni tematica. La Serbia, ha concluso, non è però colpevole per l'introduzione dei dazi e non può accettare nessuna colpa. Il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihailovic, si è già espressa a favore di uno sviluppo dei collegamenti autostradali e ferroviari fra Belgrado e Pristina. Secondo quanto riportava nei giorni scorsi la stampa locale, il ministro ha commentato la discussione sul tema avvenuta fra il presidente serbo e l'inviato speciale Usa definendo la connettività infrastrutturale "un settore di fondamentale importanza" per la stabilità e lo sviluppo economico dell'intera regione. "Se vogliamo una regione stabile a lungo termine, oltre al bisogno di risolvere le questioni politiche non dobbiamo dimenticare le necessità quotidiane dei cittadini, e queste sono sempre legate alle infrastrutture", ha osservato Mihajlovic. (Seb)