Giappone: coronavirus, evacuati cittadini giapponesi a Wuhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volo charter inviato a Wuhan, in Cina, per evacuare i cittadini giapponesi dalla città epicentro della nuova infezione da coronavirus è rientrato in Giappone questa mattina. Il Boeing 767, che aveva lasciato l'aeroporto Haneda di Tokyo poco dopo le 20:00 di ieri, ora locale, ha consentito a 206 giapponesi di rientrare nel loro paese. Il ministro degli Esteri, Toshimitsu Motegi, ha però annunciato che 650 degli oltre 700 giapponesi residenti a Wuhan hanno espresso il desiderio di tornare a casa. Il governo sta organizzando ulteriori voli che partiranno per Wuhan già mercoledì, ha aggiunto il ministro. (segue) (Git)