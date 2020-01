Giappone: coronavirus, evacuati cittadini giapponesi a Wuhan (5)

- E' salito a 132 il bilancio delle vittime dell'infezione da coronavirus in Cina. I dati rilasciati dalla Commissione nazionale sanitaria cinese, aggiornati alle ore 8:00 di questa mattina (ora locale), parlano di un totale di 5.974 infezioni confermate, con 1.239 casi in condizioni critiche. Nella sola giornata di ieri, 1.459 nuovi casi di coronavirus e 3.248 casi sospetti, di cui 1 in Tibet, sono stati segnalati in tutta la Cina. Nella mattinata di oggi la provincia di Hubei, di cui Wuhan è la capitale, ha riportato 840 nuovi casi di coronavirus e 25 nuovi decessi, portando il numero totale di infezioni nella provincia a 3.554, con 80 pazienti guariti e 125 deceduti. Nella serata di ieri, martedì 28 gennaio, Li Lanjuan, accademico dell'Accademia cinese di ingegneria ha affermato: "La Cina probabilmente avrà un vaccino per il nuovo coronavirus per uso pubblico entro tre mesi, che includeranno un mese e mezzo di sviluppo e un mese e mezzo di test". (Git)