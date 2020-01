Giappone: coronavirus, confermato primo caso di infezione domestico

- Il governo del Giappone ha confermato ieri, 28 gennaio, il primo caso domestico di trasmissione tra individui del nuovo coronavirus cinese. L’annuncio è giunto in contemporanea con l’invio del primo volo speciale per il rimpatrio dei cittadini giapponesi residenti a Wuhan, città cinese della provincia di Hubei epicentro dell’infezione. Il primo caso giapponese di trasmissione del virus si è verificato a Nara, città del Giappone centrale: il soggetto infetto, che attualmente si trova ricoverato in condizioni stabili, è un conducente d’autobus di 60 anni, che non ha mai visitato Wuhan, ma che nelle scorse settimane è stato in contatto con turisti cinesi provenienti dalla provincia di Hubei. Il governo giapponese ha classificato il nuovo coronavirus come “patologia infettiva designata”, un passaggio amministrativo che consentirà la quarantena forzosa dei pazienti infetti e altre misure emergenziali tese a contrastare la diffusione dl virus nel paese. (segue) (Git)