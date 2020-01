Giappone: coronavirus, confermato primo caso di infezione domestico (3)

- "Sono state organizzate misure per consentire ai cittadini giapponesi di raggiungere l'aeroporto di Wuhan", ha aggiunto Motegi. Il volo partito ieri sera, secondo quanto riferito dal ministro, trasportava mascherine, tute protettive e altri oggetti di supporto per il personale medico cinese di Wuhan e i cittadini giapponesi. I voli avranno anche un medico e due infermiere a bordo per i controlli medici, ha aggiunto un funzionario del ministero della salute. Le persone che presentano sintomi come la febbre saranno inviati in ospedale all'atterraggio all'aeroporto Haneda di Tokyo, mentre quelli senza segni di infezione potranno andare a casa e poi a lavoro o a scuola. Per questi ultimi le autorità hanno raccomandato di evitare esposizioni a folle numerose e di misurare la temperatura corporea due volte al giorno . (segue) (Git)