Giappone: coronavirus, confermato primo caso di infezione domestico (4)

- Anche il governo della Corea del Sud si prepara ad evacuare per via aerea i suoi cittadini da Wuhan. L’iniziativa di Suel è analoga a quella intrapresa dai governi di Giappone e Stati Uniti. Un totale di 694 cittadini sudcoreani che si trovano a Wuhan e nelle aree limitrofe hanno presentato domanda per l’evacuazione tramite un volo charter che verrà effettuato non prima di giovedì. Il consolato generale della Corea del Sud a Wuhan ha diffuso una nota ieri, 27 gennaio, annunciando che le autorità di Seul sono impegnate ad organizzare l’evacuazione. Nessun cittadino cinese sarà ammesso a bordo del volo, neanche se parente di cittadini sudcoreani: tale restrizione, ha precisato una fonte del governo sudcoreano, risponde ai regolamenti varati dalle autorità cinesi. L’imbarco non sarà consentito nemmeno a quanti esibiscano sintomi influenzali. Al loro arrivo in Corea del Sud, tutti i passeggeri verranno posti in quarantena presso una struttura specializzata per 14 giorni. (segue) (Git)