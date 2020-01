Giappone: coronavirus, confermato primo caso di infezione domestico (5)

- Centinaia di cittadini statunitensi confinati nella città di Wuhan, città cinese epicentro dell’infezione causata dal nuovo coronavirus, verranno evacuati oggi tramite un volo riservato, mentre il virus continua a diffondersi in Cina e a causare nuove vittime. Un volo charter partirò dall’Aeroporto internazionale Tianhe di Wuhan domattina, alla volta di Ontario, in California, secondo quanto dichiarato al quotidiano “Nikkei” da un portavoce del dipartimento di Stato Usa. Il velivolo, acquisito in leasing dal dipartimento, evacuerà anzitutto il personale del consolato familiare a Wuhan e le rispettive famiglie; il posto a disposizione per gli altri cittadini Usa a Wuhan sarà limitato, e offerto a pagamento. Prima della partenza tutti i passeggeri dovranno sottoporsi a controlli per individuare eventuali sintomi dell’infezione. (segue) (Git)