Giappone: inquirenti perquisiscono ufficio dell’ex legale di Ghosn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori di Tokyo hanno perquisito questa mattina l’ufficio dell’avvocato Junichiro Hironaka, capo della squadra legale dell’ex presidente di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, sino alla fuga di quest’ultimo dal Giappone, alla fine dello scorso anno. Hironaka aveva rifiutato di consegnare agli inquirenti un computer che Ghosn aveva utilizzato in due occasioni presso il suo ufficio a Tokyo. Hironaka ha annunciato il 16 gennaio la rinuncia all’incarico di avvocato difensore di Ghosn, in risposta alla decisione del manager franco-libanese di sottrarsi alla Giustizia giapponese e fuggire nel Libano. Durante una conferenza stampa a Beirut, all’inizio di gennaio, il manager ha insistito nel proclamare la propria innocenza, ed ha accusato i dirigenti di Nissan e politici giapponesi di aver cospirato a suo danno per far naufragare la fusione tra la casa automobilistica giapponese e Renault. (segue) (Git)