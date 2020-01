Cina-Regno Unito: colloquio ministri Esteri Wang e Raab, mantenere comunicazione fra paesi

- La Cina intende mantenere la comunicazione con altri paesi, tra cui il Regno Unito, al fine di gestire adeguatamente le questioni relative alla prevenzione e al controllo del nuovo coronavirus (2019-nCoV). Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in una conversazione telefonica avvenuta ieri con la sua controparte britannica, Dominic Raab. Il segretario agli Esteri Raab ha dichiarato che il suo paese è disposto a rafforzare il coordinamento e la cooperazione con la Cina, e intende assistere gli sforzi di contenimento del virus fornendo materiale medico. Da parte sua, Wang ha affermato che sotto la guida del presidente Xi Jinping, la Cina ha istituito un sistema di prevenzione e controllo che copre l'intero paese e che gli sforzi in tutti gli aspetti procedono in modo completo. (segue) (Cip)