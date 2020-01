Cina-Regno Unito: colloquio ministri Esteri Wang e Raab, mantenere comunicazione fra paesi (2)

- "Il motivo per cui la Cina ha adottato misure straordinarie e risolute è controllare l'epidemia e rimettere tutto in pista il prima possibile", ha detto Wang. Data la situazione attuale, l'epidemia è controllabile e curabile, ha spiegato il ministro cinese."La Cina ha il vantaggio istituzionale di concentrare risorse e realizzare grandi cose, in modo da avere fiducia e la capacità di superare l'epidemia", ha aggiunto Wang. Il ministro ha ribadito che la Cina ha sempre attribuito grande importanza alla cooperazione internazionale in materia di sanità pubblica, informando tutte le parti sull'epidemia e condividendo la sequenza genetica del coronavirus secondo il principio di apertura e trasparenza. "Come paese responsabile, la Cina tratta i cittadini cinesi e gli stranieri che vivono nel paese allo stesso modo, e continuerà a proteggere efficacemente la salute e la sicurezza di tutte le persone", ha affermato Wang. Entrambe le parti hanno convenuto che sullo sfondo delle crescenti sfide globali, la Cina e il Regno Unito, in quanto membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dovrebbero rafforzare la comunicazione strategica e il coordinamento. (Cip)