Craxi: botta e risposta tra la figlia Stefania e D'Alema sul no al rientro da Hammamet

- La presentazione del libro di Marcello Sorgi "Presunto colpevole, gli ultimi giorni di Craxi", alla Stampa Estera, è stata l'occasione anche di un acceso botta e risposta tra Stefania Craxi e Massimo D'Alema. A vent'anni dalla morte del leader socialista, la questione oggetto del dibattito è: il mancato rientro in Italia da Hammamet di Craxi per potersi curare, quando D'Alema era presidente del Consiglio. "C'è stata o no, una grande abdicazione della politica nel confronti di un altro potere? Ti ho sentito spesso rivendicare il primato della politica, dopo 20 anni si può dire che in quel caso non ci fu?", ha detto Stefania Craxi rivolgendosi a D'Alema ricordando l'intervento che l'ex premier fece invano con la procura di Milano per il rientro del leader socialista. "Craxi era tecnicamente un latitante - risponde D'Alema - . Noi come governo prendemmo una posizione pubblica dicendo che eravamo favorevoli a che Craxi potesse venire a curarsi in Italia. In quel momento oltre il 90 per cento degli italiani era contrario. Assumemmo una posizione molto impopolare. Parlai con la procura di Milano: Craxi non sarebbe stato arrestato, ovviamente. Borrelli, però, si impuntò sul fatto che sarebbe stato piantonato in ospedale. Ma Craxi si rifiutò e disse 'io posso venire solo da uomo libero'". D'Alema ribadisce che non si trattò di "una trattativa nascosta, che il governo prese una posizione pubblica" e ricorda che "una delegazione andò ai funerali". Ma la figlia di Craxi ribatte: "Dici che era un latitante e che voi volevate fare i funerali di Stato. Questa è una contraddizione". D'Alema spiega di avere "proposto i funerali di Stato perché le condanne non cancellano il ruolo di Craxi nella storia della Repubblica. Nessuna abdicazione del primato della politica, ma anzi la politica si assunse una grande responsabilità. Le sentenze non si cancellano per decreto", ha concluso D'Alema. Ma per Stefania Craxi, "si poteva fare un'amnistia e non lo avete fatto".(Rer)