Brasile: coronavirus, Cina impedisce il rimpatrio di brasiliani dalle aree colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore brasiliano a Pechino, Paulo Estivallet de Mesquita, ha dichiarato oggi, 28 gennaio, che la Cina non ha autorizzato la richiesta di voli di evacuazione formalizzata da Brasilia per rimpatriare i propri concittadini dalla provincia di Hubei, dove si registrano i principali focolai di coronavirus. Secondo il diplomatico almeno 11 altri paesi hanno in programma di rimpatriare i propri concittadini aerei. "Le autorità cinesi non stanno facilitando il ritiro delle persone da questa zona, non stanno autorizzando i cittadini di nessun paese ad andarsene", ha detto Mesquita, in un'intervista al quotidiano "Hora Um" al termine di un incontro cui a preso parte presso il quartier generale del ministero degli Esteri della Cina insieme ad altri diplomatici. (segue) (Brb)