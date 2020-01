Brasile: coronavirus, Cina impedisce il rimpatrio di brasiliani dalle aree colpite (2)

- "Gli stranieri che sono stati in contatto con persone a Wuhan possono essere un vettore per la diffusione. Parte della responsabilità che abbiamo, oltre a rimpatriare i nostri cittadini è impedire che il virus si diffonda" "In questo momento, sfortunatamente, è necessario rimanere calmi e avere pazienza", ha concluso. In una nota, il ministero degli Esteri del Brasile ha dichiarato che il governo cinese "ha mantenuto una comunicazione costante con i rappresentanti diplomatici e consolari e, finora, non considera la possibilità di organizzare il ritiro degli stranieri da aree già isolate". Inoltre, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non raccomanda l'evacuazione degli stranieri da Wuhan, l'epicentro dell'epidemia di coronavirus, come riferito oggi dal direttore generale dell'Oms in visita a Pechino. (Brb)