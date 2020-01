America Latina: allerta tsunami dopo terremoto in Giamaica, evacuati edifici a L'Avana e Miami

- Un'allerta tsunami è stata emessa oggi dal Pacific Tsunami Warning Center del Servizio meteorologico nazionale (Nws) degli Stati Uniti dopo un terremoto di magnitudo 7,7 registrato vicino alla Giamaica. Secondo l'agenzia statunitense esiste una minaccia che le onde dello tsunami raggiungano da 0,3 a 1 metro al di sopra del livello delle maree le coste di Giamaica, Belize, Cuba, Honduras, Messico e Isole Cayman. L'epicentro del sisma è stato a circa 125 chilometri a nord-ovest di Lucea, in Giamaica, ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito sia a L'Avana che a Miami. Alcune persone nella capitale cubana stanno evacuando gli edifici più alti. Anche a Miami, dopo aver avvertito il sisma, alcuni edifici sono stati evacuati. Al momento non sono segnalati danni o vittime. (Was)