Usa: impeachment, difesa di Trump conclude argomentazioni finali

- La squadra di difesa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha terminato oggi gli argomenti di apertura nel processo di l'impeachment, impiegando meno di due ore per lanciare l'appello finale per terminare il processo "qui e ora". Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, ha annunciato che il processo è stato concluso per la giornata e riprenderà mercoledì pomeriggio con il periodo delle domande per i senatori. Poi domani e giovedì vi saranno 16 ore riservate alle domande che i senatori potranno rivolgere agli avvocati dell'accusa e della difesa attraverso il presidente della Corte Suprema, John Roberts. (segue) (Was)