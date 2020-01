Trasporto aereo: Air Canada annulla alcuni voli verso la Cina in risposta al coronavirus

- Air Canada ha annunciato oggi, 28 gennaio, la cancellazione di alcuni voli diretti verso la Cina per affrontare il calo di circa il 12 per cento di passeggeri nell'ultima settimana per paura di contagio del coronavirus. Air Canada opera attualmente 33 voli a settimana per la Cina. Il coronavirus che ha avuto origine a Wuhan, in Cina, ha già ucciso 106 persone e si sta diffondendo in tutto il mondo. Intanto il ministro degli Esteri canadese, Francois-Philippe Champagne, ha fatto sapere che più di 125 dei 250 cittadini canadesi registrati nella provincia cinese di Hubei hanno richiesto assistenza per essere rimpatriati. Champagne ha aggiunto che il governo sta "esaminando tutte le opzioni" per aiutare le persone intrappolate nella provincia cinese colpita dal virus ed è in contatto con partner internazionali, compresi funzionari cinesi, per identificare la migliore strada da percorrere. Finora sarebbero due i casi di coronavirus in Canada, con 19 pazienti sotto osservazione. (Res)