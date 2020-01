Usa: Casa Bianca minaccia veto contro misure della Camera per limitare azione di Trump in Iran

- La Casa Bianca ha minacciato di porre il veto ad alcuni progetti di legge che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti prevede di votare questa settimana per limitare la capacità del presidente Donald Trump di condurre una guerra contro l'Iran. Come riferisce il quotidiano politico “The Hill”, la Camera dovrebbe votare giovedì un disegno di legge della democratica Ro Khanna per bloccare i finanziamenti per un'azione militare contro l'Iran, e un altro disegno di legge della democratica Barbara Lee per abrogare l'autorizzazione del 2002 per la uso della forza militare (Aumf). In due dichiarazioni separate, la Casa Bianca ha denunciato le dichiarazioni come "fuorviate", sostenendo che "l'adozione da parte del Congresso minerebbe la capacità degli Stati Uniti di proteggere i cittadini statunitensi, che l'Iran continua a cercare di danneggiare". L'Aumf del 2002 è stato approvato per autorizzare la guerra in Iraq ed è stato usato dall'amministrazione Trump per l'attacco che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani, avvenuto sul suolo iracheno. (Was)