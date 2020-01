Usa: “Wjs”, Gop non ha i voti per bloccare ammissione dei testimoni all'impeachment

- Il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha detto ai senatori repubblicani che al momento non ci sono abbastanza voti del Grand old party (Gop) per bloccare l'ammissione dei testimoni nel processo di impeachment del presidente Donald Trump. Lo riporta il quotidiano “Wall Street Journal”. McConnell avrebbe discusso dei voti mancanti durante un incontro privato con senatori repubblicani. Negli ultimi giorni c'è stata una nuova spinta tra i senatori repubblicani per ascoltare le testimonianze dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, dopo le indiscrezioni del “New York Times” di domenica scorsa. Nel libro in uscita, Bolton sostiene che Trump gli avrebbe detto che gli aiuti militari all'Ucraina dovevano essere bloccati fino a quando i funzionari ucraini non avessero accettato di indagare contro il rivale politico Joe Biden e suo figlio Hunter. Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski e Lindsey Graham si sono dichiarati favorevoli ad ascoltare l'ex consigliere per la sicurezza. (Was)