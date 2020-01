Ict: vendite iPhone in crescita, profitti Apple sopra le aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico Apple ha registrato nel primo trimestre fiscale ricavi record e un ritorno alla crescita degli utili grazie alle forti vendite di iPhone, app e auricolari wireless AirPod. La società ha riferito che le entrate sono aumentate a 91,82 miliardi di dollari da 84,31 miliardi di dollari, guidati dalle fiorenti vendite di dispositivi e servizi collegati all'iPhone, come smartwatch e abbonamenti Tv in streaming. Le vendite di iPhone, che rappresentano oltre la metà delle sue entrate, sono aumentate a 55,96 miliardi di dollari da 51,98 miliardi di dollari. Apple aveva gradualmente spostato la propria attenzione verso altre aree della propria attività come i dispositivi “wearable” e servizi, in un contesto di stagnazione più ampia del mercato degli smartphone. La società aveva annunciato la mossa l'anno scorso, dopo il calo registrato nella vendita degli smartphone. (Was)