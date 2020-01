Afghanistan: funzionari Usa recuperano i resti dell'aereo militare precipitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati recuperati diversi resti umani nel sito in cui un aereo militare degli Stati Uniti è precipitato domenica nel territorio controllato dai talebani, fuori Kabul, in Afghanistan. Lo hanno detto funzionari militari Usa. "Da ieri (lunedì) l'area è stata sotto il controllo dell'aeronautica straniera", ha detto Nasir Ahmad Faqiri, capo del consiglio provinciale di Ghazni. "Un'ora fa, le forze aeree straniere sono entrate nel luogo dell'incidente e hanno portato fuori due corpi”, ha fatto sapere. Intanto proseguono le speculazioni in merito al personale statunitense a bordo del velivolo militare statunitense E-11 precipitato nella provincia afgana di Ghazni, controllata dai talebani, che hanno rivendicato l’abbattimento del velivolo. Il dipartimento per la Difesa degli Stati Uniti ha confermato l’incidente, senza tuttavia diffondere dettagli sulle persone a bordo coinvolte e negando l’ipotesi di un abbattimento. (Was)