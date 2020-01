Coronavirus: Canada, caso in Columbia Britannica porta a tre il numero di pazienti affetti dal virus

- La Columbia Britannica ha registrato il primo caso di coronavirus, portando a tre il totale in Canada delle persone affette dal virus diffusosi in Cina. Secondo quanto riferito da un funzionario provinciale per la salute, il dott. Bonnie Henry, il paziente è un uomo di 40 anni che vive a Vancouver dov'è tornato la scorsa settimana dopo aver viaggiato a Wuhan, in Cina.L'uomo ha iniziato a manifestare sintomi 24 ore dopo. In Canada, casi come quello della Columbia Britannica sono considerati "presunti positivi", in attesa di conferma da parte del National Microbiology Laboratory di Winnipeg. Tuttavia, vista la "data del viaggio, il contatto che questa persona aveva nella città di Wuhan e i sintomi che stavano manifestando, siamo certi che questo sia davvero un caso di questo nuovo coronavirus", ha detto Henry ieri, 28 gennaio. (Res)