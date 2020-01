Usa: corrispondenti Casa Bianca criticano "azione punitiva" di Pompeo contro reporter “Npr”

- L'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca (Wcha) ha criticato il dipartimento di Stato Usa per aver rimosso una reporter di “Npr” dal prossimo viaggio del segretario di Stato Mike Pompeo in Europa e in Asia centrale, e ha chiesto che la decisione venga annullata. "L'apparente tentativo del dipartimento di Stato di intraprendere un'azione punitiva nei confronti di un canale di notizie è scandaloso e contrario ai valori Usa", ha dichiarato il presidente della Wcha, Jonathan Karl in una nota. "La Wcha chiede al dipartimento di Stato di cambiare decisione”. La reporter del network”Npr”, Michele Kelemen, è stata esclusa dal volo con il segretario di Stato Usa in Ucraina pochi giorni dopo che il segretario ha attaccato un'altra giornalista di Npr per avergli fatto delle domande su Kiev in relazione al processo d'impeachment. (Was)