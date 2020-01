Medio Oriente: Abbas, pronti a negoziare con "quartetto" senza Usa e senza "piano del secolo"

- L'Autorità nazionale palestinese (Anp) è pronta a riprendere i negoziati con il quartetto per il Medio Oriente - formato da Nazioni Unite, Unione Europea, Russia, Stati Uniti e Olanda - a patto che Washington non partecipi e che non si discuta del piano di pace tra israeliani e palestinesi annunciato oggi da Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia stampa russa "Sputnik", precisando che il presidente dell'Anp, Mahmoud Abbas, ha respinto fermamente l'accordo proposto dall'amministrazione statunitense. "Verrà il tempo - ha dichiarato Abbas - in cui gli Usa saranno costretti a dire di "sì" presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a uno stato palestinese indipendente entro i confini del 4 giugno 1967". A livello politico interno, Abbas ha fatto sapere che il partito palestinese Fatah è pronto a riaprire i canali negoziali con le altre fazioni politiche, a fronte dell'annuncio statunitense su quello che è stato definito "piano del secolo" per la pace in Medio Oriente. (Res)