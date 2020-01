Usa: debito pubblico salirà al 98 per cento del Pil entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia americana sta andando bene, con una bassa disoccupazione e salari in aumento che hanno attirato le persone nella forza lavoro", ha detto Phillip L. Swagel, direttore del Cbo. "Ma le nostre proiezioni suggeriscono anche che a lungo termine, devono essere fatti dei cambiamenti nella politica fiscale per affrontare la situazione di bilancio". Secondo le proiezioni del Cbo il disavanzo e il debito sarebbero maggiori di quanto previsto se il Congresso estendesse le riduzioni fiscali individuali oltre la scadenza prevista alla fine del 2025. (Was)