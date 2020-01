Egitto: governo apprezza sforzi Usa per risolvere questione israelo-palestinese

- L'Egitto apprezza "i continui sforzi" compiuti dall'amministrazione statunitense per raggiungere una "soluzione globale e giusta della questione palestinese", per contribuire alla stabilità e alla sicurezza del Medio Oriente e porre fine al conflitto israelo-palestinese. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri egiziano in una nota. "L'Egitto riconosce l'importanza di considerare l'iniziativa dell'amministrazione statunitense per l'importanza di raggiungere una risoluzione alla questione palestinese, restituendo così al popolo palestinese i suoi pieni diritti legittimi attraverso l'istituzione di uno stato sovrano indipendente nei territori occupati in conformità con la legittimità e lerisoluzioni internazionali", si legge nella dichiarazione. L'Egitto invita le due parti interessate a intraprendere "un'attenta e approfondita considerazione della visione degli Stati Uniti per raggiungere la pace e aprire canali di dialogo" affinché si possa raggiungere un accordo che soddisfi le aspirazioni di entrambi i popoli a raggiungere una "pace completa e giusta" e la "creazione di uno stato palestinese indipendente", conclude il ministero. (Cae)