Usa: impeachment, difesa di Trump conclude argomentazioni finali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì sarà invece la giornata decisiva perché i senatori dovranno votare se convocare o meno i testimoni. Le indiscrezioni stampa sulle rivelazioni dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, John R. Bolton, secondo cui Trump gli avrebbe chiesto esplicitamente di trattenere gli aiuti militari all’Ucraina per ottenere un’investigazione giudiziaria nei confronti del rivale politico Joe Biden e suo figlio Hunter, sono state in gran parte snobbate dalla difesa, che si è limita a dire che comunque "non costituirebbero un illecito da impeachment". (Was)