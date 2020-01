Usa: Pompeo testimonierà alla Camera su Iran e uccisione generale Soleimani

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha accettato di testimoniare sull'Iran davanti la commissione Affari esteri della Camera. Lo ha dichiarato oggi il presidente della commissione, il democratico Eliot Engel, dopo settimane di sforzi per portare Pompeo davanti al panel. I legislatori democratici vogliono risposte in relazione alle recenti azioni del governo statunitense contro Teheran, in particolare l'attacco aereo del 3 gennaio che ha ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani e che ha provocato una rappresaglia contro le truppe statunitensi in Iraq, intensificando le tensioni nella regione. "Ho parlato oggi con il segretario Pompeo, che si è impegnato a comparire davanti alla commissione per gli aAffari esteri per testimoniare in un'audizione su Iran, Iraq, poteri militari e argomenti correlati", ha annunciato Engel non fornendo ancora una data l'udienza. (Was)