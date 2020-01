Shoah: Casellati, ferma condanna per minacce a Verdelli e Berizzi

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, dopo gli insulti di ispirazione antisemtia subiti dal direttore di "Repubblica" Carlo Verdelli e dal giornalista Paolo Berizzi, afferma in una nota: "La mia condanna più ferma va per le minacce e gli insulti indirizzati nel Giorno della memoria al direttore de 'La Repubblica' Carlo Verdelli e al giornalista Paolo Berizzi. L’impegno di chi ogni giorno si batte per la libertà di informazione contrastando l’odio e ogni forma di violenza con le parole della democrazia e dell’uguaglianza - conclude -, va difeso con ogni mezzo".(Com)