Medio Oriente: piano Trump, raddoppio Territori palestinesi e riconoscimento insediamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Trump “il piano di pace per il Medio Oriente è vantaggioso per entrambe le parti”, ricordando che l’attuale visione “è differente dal passato” e contiene una “serie di dettagliate soluzioni tattiche che offrono un’opportunità win-win”, e una “realistica opportunità di creare due Stati” e per porre la base “per negoziati diretti”, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti. Se i palestinesi accetteranno il piano, circa 50 miliardi di dollari verranno messi a disposizione del nuovo Stato. "Ci sono molti paesi che vogliono partecipare a questo" investimento, ha rivelato Trump. "Il tasso di povertà palestinese sarà dimezzato e il loro Pil potrà raddoppiare o triplicare”. Un altro punto di fondamentale importanza citato da Trump è quello della sicurezza per Israele. "La pace richiede compromessi, ma non chiederemo mai ad Israele di scendere a compromessi sulla sua sicurezza", ha dichiarato Trump. (segue) (Res)