Medio Oriente: piano Trump, raddoppio Territori palestinesi e riconoscimento insediamenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua Netanyahu nel suo discorso ha affermato di aver accettato di negoziare la pace con i palestinesi sulla base del piano di pace di Trump. Il primo ministro ha notato diverse ragioni chiave. "Per troppo tempo, il cuore di Israele è stato scandalosamente marchiato come territorio occupato illegalmente", ha continuato Netanyahu. "Oggi, signor Presidente, stai sfatando questa grande menzogna. Stai riconoscendo la sovranità di Israele su tutte le comunità ebraiche in Giudea e Samaria - grandi e piccole allo stesso modo", ha dichiarato il premier israeliano. Tuttavia, Israele ha convenuto che manterrà lo status quo in tutte le aree che il piano di pace non designerà come ebraiche per quattro anni per consentire un'opportunità di negoziazione. Allo stesso tempo, secondo il piano, Israele applicherà immediatamente la sovranità sulla valle del Giordano e su altre aree che il piano riconosce come israeliane. (segue) (Res)