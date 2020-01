Medio Oriente: piano Trump, raddoppio Territori palestinesi e riconoscimento insediamenti (6)

- Il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prevede “un futuro brillante per gli israeliani, per i palestinesi e per la regione”, ha dichiarato il primo ministro israeliano. “Oggi è una giornata storica. Mi ricorda un’altra data il 14 maggio 1948 perché Harry S. Truman è stato il primo presidente a riconoscere Israele. Credo che nei secoli ci ricorderemo del 28 gennaio 2020 perché Trump è il primo presidente a riconoscere la sovranità israeliana in aree della Cisgiordania vitali per la sicurezza”, ha dichiarato Netanyahu. Secondo il premier israeliano “la volontà di raggiungere la pace con i palestinesi e con gli arabi, negli anni è stata deludente. Perché non c’è stato il giusto equilibrio tra le parti”. Nel suo intervento, Netanyahu ha ringraziato i rappresentanti di Emirati Arabi Uniti, Oman e Bahrein che hanno partecipato all’evento. (Res)