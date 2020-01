Centrodestra: Zingaretti, invidio un po' sua unità ma Italia moderata non si riconosce in Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, nell'intervista che andrà in onda questa sera a "DiMartedì" su La7, a proposito del centrodestra ha detto: "Il centrodestra è molto unito e questo un po' glielo invidio, riconosco la loro capacità di unità che per quel campo di forze è valore ma sono in difficoltà perché - ha spiegato - paradossalmente Berlusconi era un ombrello che teneva insieme tante anime. Salvini, invece, è un leader che non riesce a essere sintesi di un pluralismo e un pezzo di Italia moderata non si potrà mai riconoscere nel gesto di andare a citofonare alle persone". (Rin)