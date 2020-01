Italia-Croazia: ambasciatore Sacco incontra vicepresidente parlamento Radin a Zagabria

- Si è tenuto oggi un incontro ufficiale a Zagabria tra l’ambasciatore italiano Pierfrancesco Sacco e il deputato e vice-presidente del parlamento croato Furio Radin. Durante l’incontro si è parlato soprattutto di rapporti culturali, economici e politici italo-croati e di comunità nazionale italiana. In questo contesto di collaborazione tra i due paesi, come ha reso noto lo stesso Radin, "è stata ribadita l’importanza della nostra comunità, che l’ambasciatore Sacco verrà presto a visitare, e che conosce anche perché il nostro incontro ufficiale è il seguito di una riunione avvenuta a pochi giorni dal suo arrivo a Zagabria". Radin ha ringraziato l’ambasciatore Sacco "per quanto l’Italia sta facendo per noi e l’ho informato dei recenti passi in avanti di carattere finanziario che la Croazia ha compiuto per la nostra comunità, informandolo al contempo che il Trattato tra l’Italia e la Croazia sulle minoranze del 1996 sta procedendo, ormai, con troppe difficoltà". (Zac)