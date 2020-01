Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 29 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.45 - NH Santo Stefano, via Porta Palatina 19: l'assessora Lapietra è presente all'incontro tematico sull' innovazione tecnologica organizzato da Asstra (Associazione Trasporti)Ore 11 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della Commissione Diritti e pari opportunità. Odg: 1) Elezione del presidente e del vicepresidente della commissione; 2) programmazione lavori.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Carpanini:Riunione della Commissione Contrasto fenomeni di intolleranza e razzismo (pres.Daniela Albano). Odg: Programmazione lavori; Definizione delle attivita' della commissione: obiettivi e metodi.Ore 12 - Gam, via Magenta 31: l'assessora Leon partecipa alla conferenza stampa di inaugurazione della mostra 'Helmut Newton'Ore 12 - Palazzo Civico, Sala delle Colonne: la Sindaca Appendino, e il Comandante della Polizia Municipale Bezzon, intervengono alla conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione anti-truffe pensata per gli anziani "Io non ci casco!".Ore 12,30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della Commissione Controllo di gestione (pres.Claudio Lubatti) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Illustrazione del Peg (Piano esecutivo di gestione) 2020-2022.Ore 14 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Secondo accesso a Falchera.Ore 16 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: Audizione del generale Franco Cravarezza, direttore del museo Pietro Micca e dell'assedio di Torino del 1706, sui temi legati alla programmazione e allo sviluppo dell'attività del museo in sinergica connessione con la Civica amministrazione. (segue) (Rpi)