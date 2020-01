Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L’assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia partecipa all'inaugurazione del Playground di Valle Porcina, nel Municipio Roma X.Parco Valle Porcina, via Serafino da Gorizia s.n.c. fronte civico 35 (ore 11)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all’evento “Enea ed Eni insieme per il progetto Dtt”.Frascati, Centro ricerche Enea, via Enrico Fermi 45 (ore 11)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla Conferenza Stato-Regioni.Via della Stamperia, 8 (ore 14.45)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la Ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene alla presentazione del libro di Marco Omizzolo 'Sotto padrone, uomini, donne e caporali nell' agromafia italiana' promosso da Iford e libreria Altracittà.Sede de il Seminterrato, via Siena, 2 (ore 20)- Consiglio regionale del Lazio con l’informativa della Giunta regionale sul tema dei rifiuti nella Regione LazioVia della Pisana, 1301 (ore 10) (segue).(Rer)