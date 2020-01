Algeria: presidente Tebboune, impegno a sostenere capacità Forze armate

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato oggi il suo impegno a rafforzare le Forze armate algerine con nuove attrezzature e un migliore addestramento. In un incontro con il comando delle Forze armate algerine presso la sede del ministero della Difesa, Tebboune ha assicurato che "verranno potenziate le capacità di difesa dell'esercito algerino". Il presidente ha aggiunto che "la necessità di rafforzare le capacità dei militari non è meno importante, data la vastità del territorio algerino in particolare alla luce delle sfide alla sicurezza che provengono dai paesi vicini". "Continueremo ad attuare programmi di sviluppo della risposta offensiva lavorando con tutti i partner e proseguiremo gli sforzi per mantenere l'operabilità delle attrezzature militari, il loro rinnovo e la loro modernizzazione”, ha dichiarato il presidente algerino, secondo cui le Forze armate hanno il compito di garantire la sicurezza di aree vitali di impianti industriali, economici ed energetici, in particolare nel sud del paese. Tebboune ha aggiunto che proseguirà il rafforzamento sul piano addestrativo delle Forze armate per garantire la protezione di tutti i confini nazionali utilizzando attrezzature avanzate in particolare nella ricognizione e guerra elettronica, per garantire l'individuazione tempestiva di qualsiasi minaccia, indipendentemente dal tipo e dalla fonte. Il presidente si è quindi impegnato a continuare a "migliorare i metodi di addestramento e ad adattare i programmi educativi delle varie scuole dell'esercito" e ad "dare energia alla cooperazione militare con i nostri vari partner stranieri”.(Ala)