Governo: Zingaretti, in maggioranza non si sta da avversari ma da alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, nell'intervista che andrà in onda questa sera a "Di Martedì" su La7, a proposito di Matteo Renzi ha detto di augurarsi che "continui ad avere il ruolo di una forza che contribuisce con le proprie idee ma ciò che suggerisco a tutti è che in una maggioranza non si può stare da avversari, bisogna starci da alleati, sempre per trovare la soluzione migliore per l'Italia. Altrimenti si arriva al sistema delle bandierine e gli italiani sono stufi di una maggioranza che litiga sempre". (Rin)