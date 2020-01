Sport: M5s, Cozzoli porti avanti riforma già avviata

- I deputati del Movimento cinque stelle Simone Valente, Felice Mariani, Manuel Tuzi e Nicola Provenza evidenziano che "è fondamentale dare continuità alle politiche messe in campo dal Movimento cinque stelle per riformare profondamente il mondo sportivo italiano e porlo, così, in un’ottica di livello europeo. Ci auguriamo quindi - affermano in una nota - che il nuovo ad di Sport e Salute Vito Cozzoli sia consapevole della assoluta necessità di dare impulso e sostanza alla riforma dello sport già avviata. Eventuali tentennamenti o passi indietro annullerebbero il senso profondo di questa riforma e, di conseguenza, farebbero mancare il nostro sostegno". Al contrario, prosgeuono i deputati M5s, "ora occorre andare avanti con determinazione sul solco già tracciato, nella convinzione dell’alto valore sociale e culturale di questo processo di cambiamento". (Com)