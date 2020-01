Russia: ministero Sviluppo economico, crescita del Pil all'1,4 per cento nel 2019

- L’economia russa è cresciuta dell’1,4 per cento nel 2019. Lo ha reso noto il ministero dello Sviluppo economico russo, in un documento che si concentra sulle attività imprenditoriali per gennaio 2020. “In base alle rilevazioni del dicastero, il tasso di crescita del Pil nel 2019 è stato dell’1,4 per cento, lievemente superiore alle stime ufficiali del governo”, che erano all’1,3 per cento. Nell’ultimo trimestre del 2019, la crescita del Pil è stata del 2,3 per cento su base annua, ha reso noto il ministero di Mosca. (Rum)