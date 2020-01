Lazio Ambiente: sindacati, da Regione ci aspettiamo proposte chiare per risoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'audizione di oggi in Commissione Lavoro del Consiglio Regionale del Lazio "rimangono ancora troppi nodi aperti sul futuro dei 129 Lavoratori di Lazio Ambiente". Lo scrivono, in una nota congiunta, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl del Lazio, la Uil del Lazio e le categorie di Fp e Filctem Cgil, Fit e Femca Cisl Lazio e Uiltec Lazio. "Per giovedì - continua la nota - è stato fissato un nuovo incontro dall'assessorato al Lavoro. Ci aspettiamo che la Regione arrivi finalmente con proposte chiare e concrete per risolvere la vertenza. Oggi, durante l'audizione, abbiamo ribadito unitariamente come in questi anni i lavoratori abbiano pagato un prezzo altissimo per le varie crisi vissute dall'azienda e come sia indispensabile un intervento normativo da inserire nel collegato in discussione in queste ore in consiglio. Questo per far in modo che il personale per cui a oggi non sono previste attività all'interno di Lazio Ambiente venga ricollocato all'interno delle altre partecipate o di altri enti della Regione". (segue) (Com)