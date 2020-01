Lazio Ambiente: sindacati, da Regione ci aspettiamo proposte chiare per risoluzione (2)

- "Lazio Ambiente è una società partecipata al 100 per cento da parte della Regione Lazio - proseguono i sindacati nel comunicato - e quindi questa è la strada da percorrere. Ancora una volta abbiamo chiesto che nuove attività vengano affidate a Lazio Ambiente dopo la chiusura della discarica, partendo da quelle legate all'attuazione del piano regionale dei rifiuti, sfruttando così a pieno le professionalità presenti all'interno dell'azienda. Ci aspettiamo che già a partire dalle prossime ore le dichiarazioni di tutti i soggetti politici oggi in commissione per mantenere i salari e i livelli occupazionali trovino riscontro in atti concreti.Fino a quando non ci saranno certezze per tutte le lavoratrici e i lavoratori proseguirà la mobilitazione come avvenuto oggi in consiglio. Il prossimo appuntamento è giovedì sotto la sede della giunta regionale a sostegno della delegazione sindacale durante l'incontro previsto con l'assessorato al Lavoro". (Com)