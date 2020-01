Legge elettorale: Zingaretti, 5 per cento garanzia chiarezza, contro alleanze finte

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, nell'intervista che andrà in onda questa sera a "Di Martedì" su La7, a proposito della riforma della legge elettorale, ha spiegato che "la soglia del 5 per cento garantisce chiarezza e non alleanze finte e garantisce quelle forze radicate che fanno delle scelte e si presentao agli elettori, dicendo cosa vogliono fare". Zingaretti ha ribadito il suo no alla "frammentazione che poi porta a una zona grigia che non va bene".(Rin)