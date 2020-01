Medio Oriente: ministero Esteri Iran, piano di pace degli Stati Uniti è "destinato a fallire"

- Il piano di pace per il Medio Oriente annunciato oggi dal presidente statunitense Donald Trump "è destinato a fallire". Lo ha detto il portavoce del dicastero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi. "Progetti malefici come questo sono destinati al fallimento", ha spiegato Mousavi. Secondo il portavoce, l'Iran è pronto, nonostante le differenze in materia con i paesi della regione, a cooperare e contrastare "il complotto contro il mondo islamico che si nasconde dietro questo accordo del secolo". (Res)