Giustizia: Zingaretti su prescrizione, bene maggioranza cerchi posizione comune

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, nell'intervista che andrà in onda questa sera a "Di Martedì" su La7, a proposito della prescrizione ha sottolineato che quella di oggi è stata una giornata importante "perché tutta la maggioranza ha deciso di assumere, entro una settimana-dieci giorni, una posizione comune". Quindi, Zingaretti ha ribadito la necessità di "tempi certi per i processi: sia per gli imputati e sia per le vittime non si può rimanere sotto processo a vita". (Rin)