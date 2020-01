Decreti Sicurezza: Zingaretti, li chiamerei decreti propaganda

- Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, nel corso dell'intervista che andrà in onda questa sera a "Di Martedì" su La7, ha stroncato i decreti Sicurezza: "Io li chiamerei decreti propaganda, non sicurezza. Salvini - ha poi aggiunto - da ministro, non doveva tagliare i fondi per le periferie. Ma vogliamo costruire delle periferie più vivibili o no?". (Rin)